Ten Boer – Een geparkeerde fiets langs de Rijksweg (N360) in Ten Boer heeft donderdagmiddag veel schade opgelopen door brand.

De fiets stond geparkeerd bij een fietsenstalling van een naastgelegen bushalte. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brand is inmiddels geblust. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Foto's