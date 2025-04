Man (19) rijdt 222 km/u, rijbewijs kwijt en EMG, auto in beslag

Donderen – Op maandag 14 april heeft de politie samen met @politie_teamverkeer_nn een snelheidscontrole uit op de N386 in de buurt van Donderen(Drenthe). De snelheidslimiet is op deze weg 80 km/u.

Een 19-jarige bestuurder uit de gemeente Noordenveld maakte het echter wel heel bont door hier met een snelheid van 222 km/u langs te rijden. Van deze bestuurder is het rijbewijs ingevorderd. Het voertuig is in beslag genomen.

Daarnaast zijn er tijdens de controle nog bekeuringen uitgedeeld voor de volgende overtredingen:

– 2x 40 km/u te snel

– 3x 35 km/u te snel

Foto's