Winschoten – De politie is zaterdagavond groots uitgerukt voor een melding van een persoon met een vuurwapen.

Een voorbijganger zag een groepje jongeren zitten waarvan één persoon(minderjarig) met een pistool aan het zwaaien was. De politie was snel ter plaatse. Tijdens de controle werd een nepwapen aangetroffen welke niet te onderscheiden was van een echte. Deze is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

