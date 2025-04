OUDE PEKELA – Zaterdagavond heeft een ongeluk plaatsgevonden op de N367 bij Oude Pekela, waarbij twee voertuigen betrokken waren.

Een van de auto’s is in de bossen tot stilstand gekomen, terwijl de andere auto ondersteboven ook in de bossen kwam. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Beide bestuurders moesten een blaastest ondergaan, maar wat daaruit is gekomen is nog niet bekend.

Foto's