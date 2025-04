Auto rijdt tegen geparkeerde auto in Beijum

Groningen- Op de Amkemaheerd ter hoogte van de Galkemaheerd heeft zaterdag op zondagnacht rond 03:00 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een auto tegen een geparkeerde auto is aangereden.

De schade is fors aan beide voertuigen. De weg is deels afgesloten. De politie heeft ter plaatse een drugstest afgenomen bij de automobilist en was negatief.

Beide auto’s moeten worden afgesleept. Er zijn geen gewonden gevallen. De eigenaar van de geparkeerde auto heeft gegevens uitgewisseld met de bestuurder. 6 jaar geleden knalde ook al een auto tegen de geparkeerde auto van de eigenaar. De toedracht wordt onderzocht.

Foto's