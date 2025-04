Delfzijl – De politie heeft in nacht van vrijdag op zaterdag een 35-jarige man uit Delfzijl aangehouden na een steekpartij op het Skagerrak in Delfzijl.

Er is één gewonde gevallen: een 40-jarige man uit Appingedam. Hij was volgens een politiewoordvoerder zwaargewond, maar wel aanspreekbaar. Hij is met een buikwond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Rtvnoord.nl