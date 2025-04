Hoogezand – Zaterdagmiddag rond 15.50 uur kreeg de brandweer van Hoogezand een melding van een nacontrole in een woning aan de Venus in Hoogezand.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft een controle uitgevoerd in de woning.

Nadere informatie over de oorzaak of eventuele schade ontbreekt. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Foto's