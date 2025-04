Marum – In de Van Ewsumstraat in Marum is zondagmiddag een bedrijfsbusje volledig uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.

De brand is geblust door de brandweer. Tijdens de brand waren luide knallen te horen. Onbekend is door wat die werden veroorzaakt. Dat meldt RTVNoord.nl

