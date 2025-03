Personen op het spoor bij Winschoten

Winschoten – De politie is donderdagavond in actie gekomen nadat er een melding binnenkwam over mensen die zich op het spoor bevonden in Winschoten. Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben de betrokkenen aangesproken op hun gevaarlijke gedrag. De personen zijn meegenomen naar het politiebureau. De Fatbike van een van betrokkenen is ook meegenomen voor verdere inspectie op de rollerbank.

Het betreden van het spoor is niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk. Treinen kunnen met hoge snelheid naderen en hebben een lange remweg, waardoor een aanrijding vrijwel niet te voorkomen is. Bovendien kan het treinverkeer hierdoor ernstige vertraging oplopen.

Foto's