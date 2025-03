FNV: Half april landelijke staking ziekenhuismedewerkers

Landelijk – De deuren van ziekenhuizen in het hele land gaan half april een dag dicht voor niet-spoedeisende zorg. Ziekenhuismedewerkers houden voor de derde keer in de geschiedenis een landelijke staking. Zij zien geen andere uitweg nadat vandaag opnieuw is gebleken dat de ziekenhuizen voor hen geen fatsoenlijke cao willen afspreken.

De Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) liet om 12.00 uur een ultimatum verlopen van de FNV en andere zorgbonden.

Al actiecomités in 47 ziekenhuizen

De staking is om te beginnen een dag, maar de FNV waarschuwt dat de werknemers doorgaan met actievoeren tot er een goed resultaat ligt. De actiebereidheid is groot, in 47 ziekenhuizen zijn al actiecomités gevormd. De exacte datum van de staking maakt de vakbond later bekend.

Werkgevers willen vooral verslechteringen

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Dat ziekenhuismedewerkers nu wéér moeten knokken voor een fatsoenlijke cao is echt onvoorstelbaar. Zij staan dag en nacht klaar voor de patiënten, dan mogen ze toch op zijn minst verwachten dat hun werkgevers ook voor hen klaarstaan. Maar daar is niets van waar, de mensen kunnen fluiten naar een goede loonsverhoging en goede afspraken over hun werktijden en gezond aan het werk blijven. De ziekenhuizen willen vooral meer flexibiliteit en verslechteringen doordrukken. Daarmee zetten ze ook de belangen van de patiënten op het spel en dat vinden wij heel erg.’

Een zeer mager loonbod

De FNV eist voor de ziekenhuismedewerkers minstens 7% meer salaris in een jaar (per 1 februari 2025). Daar staat een zeer mager loonbod van de ziekenhuizen tegenover in een cao voor 24 maanden: 4% dit jaar en 2% volgend jaar. Naast een fatsoenlijke loonsverhoging willen de werknemers er geld bij voor onregelmatige diensten en reiskosten en bijvoorbeeld het doorbetalen van de tijd die mensen nodig hebben om zich om te kleden.

Afspraken voor minder werkdruk

Ook moeten er afspraken komen waardoor de werkdruk afneemt, zoals een goede tijdspaarregeling, voldoende rust na een bereikbaarheidsdienst (minstens acht uur) en een betere regeling voor de pauzes. Andere eisen zijn een zwaarwerkregeling en maatregelen die helpen om het werk veiliger te maken en ongewenst gedrag tegen te gaan.

Al sinds november in gesprek

De FNV probeert al sinds november een goede cao af te spreken voor het ziekenhuispersoneel. Na zes overlegrondes ligt er nog altijd geen resultaat. In het ultimatum van de vakbonden kregen de ziekenhuizen een week de tijd om aan de eisen van de werknemers tegemoet te komen.

