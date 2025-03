Musselkanaal – Maandag 17 maart, heeft een meldster de politie gebeld. Ze vertelde dat haar kat beschoten was, de dierenarts heeft een kogeltje gevonden in het lichaam van de kat. Deze kogel lijkt afkomstig van een luchtbuks.

De kat hoort thuis aan de Hanne Bruininghstraat in Musselkanaal, dus mogelijk is het ergens in de omgeving gebeurt. Heb jij iets gezien? Of ken je iemand die iets gezien heeft? Neem dan contact met de politie op!

Foto's