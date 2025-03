Dvhn.nl: Agent(54) ontslagen na mogelijke diefstal, maar is nu vrijgesproken door de Rechter

Groningen – Een agent(54) uit Groningen is woensdag vrijgesproken van diefstal bij het cellencomplex in de stad Groningen schrijft Dvhn.nl op hun website. Maar de korpsleiding gaf de man afgelopen zomer al wel ontslag.

Al langere tijd verdwenen spulletjes uit het magazijn van het cellencomplex van de Groningse politie aan de Hooghoudtraat. Begin vorig jaar besloot de schoonmaakdienst daarom de voorraad te gaan bijhouden door foto’s te maken. En in april vorig jaar was het raak: een fles vloerreiniger was zoek. Het hele verhaal lees je op Dvhn.nl.

Toch eist de officier van justitie wel 500 euro boete. De rechtbank sprak hem echter vrij wegens gebrek aan bewijs. De bestuursrechter doet later uitspraak over zijn ontslag.

