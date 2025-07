Vanaf welke leeftijd kun je kinderen alleen thuis laten als je op vakantie gaat?

Regio – Op een dag komt het moment dat je tiener liever thuisblijft dan mee wil op vakantie met het gezin. Jij snapt er niks van, want waarom zou je twee weken zon en vrije tijd inruilen voor alleen zijn, magnetronmaaltijden en oneindig gamen?

Toch is dit voor veel pubers gewoon aantrekkelijker dan de zoveelste familievakantie. Misschien vertrek je zelf naar Zuid-Italië, land je op Bari Airport en droom je van rust, wijn en een boek aan het zwembad. Ondertussen speelt bij jou de vraag: kan de puber thuisblijven? Een logische twijfel, maar eentje die je alleen zelf kunt beantwoorden.

Is je kind er echt klaar voor?

Voordat je richting Lecce vertrekt, is het slim om eerlijk naar je kind én jezelf te kijken. Vertrouw je erop dat je kind zich aan afspraken houdt? Wordt het huis niet binnen twee dagen omgetoverd tot een snackbar of discotheek? Sommige pubers van vijftien kunnen het prima aan, terwijl anderen op hun zeventiende nog vergeten de voordeur op slot te doen.Hebben ze nog geen rijbewijs, houd er dan rekening mee dat wanneer ze met het OV gaan, de bussen volgens de zomerregeling rijden tijdens de zomervakantie.

Goede afspraken zijn onmisbaar

Zorg dat alles duidelijk is. De regels in huis veranderen niet omdat jij toevallig op een Italiaans terras zit. Maak een lijstje met dingen die je kind in de gaten moet houden. Denk aan deuren goed op slot doen, checken of het gas of de kookplaat uit staat, lichten aan- en uitdoen en gewoon een beetje bijhouden dat het huis niet leeg aanvoelt.

Een bekend gezicht in de buurt

Iemand in de omgeving die af en toe langskomt is fijn. Een buurvrouw, opa, oma of een goede vriend kan gewoon even checken of alles nog goed gaat. Misschien kookt diegene af en toe mee of helpt met kleine dingen, zoals de vuilnis buiten zetten. Dat geeft rust, ook voor je puber.

Blijf in contact

Een kort appje of belletje per dag is vaak al genoeg om de vinger aan de pols te houden. Het hoeft geen zwaar gesprek te zijn, gewoon even checken of alles goed gaat en of er niet per ongeluk iets is blijven aanstaan of mis is gegaan. Pubers vinden het vaak irritant als ze het gevoel krijgen dat ze in de gaten worden gehouden, dus hou het luchtig. Een grapje, wat kletsen over hun dag of een reminder om niet de vijfde avond op rij pizza te bestellen kan al genoeg zijn. Het draait meer om dat momentje van verbinding dan om streng toezicht. Zo voelen ze zich gesteund, zonder dat je er met een loep bovenop zit.

Eten? Denk daar van tevoren over na

Pubers en gezond eten gaan niet altijd hand in hand. De verleiding van snacks, bezorgdiensten en energiedrank ligt op de loer, zeker als er niemand is die ze herinnert aan groenten of iets normaals als ontbijt. Als je wil dat ze een beetje in balans blijven, is het slim om van tevoren na te denken over een plan. Kook wat maaltijden vooruit en vries die in, vul de koelkast met simpele en snelle opties zoals wraps, soep of pastasalades. Je kunt ook een lijstje maken met makkelijke recepten of afspraken maken over het aantal keren dat er besteld mag worden. En als er iemand langskomt die toch al even checkt hoe het gaat, kan die ook meteen iets gezonds meenemen. Zo voorkom je dat het huis in een snackbar verandert en eet je puber tenminste iets wat op voeding lijkt.

Geef vertrouwen en laat dat merken

Als het goed is gegaan, laat dat dan weten. Een compliment of iets leuks als bedankje doet veel. Je kind voelt zich serieus genomen en dat is goed voor het zelfvertrouwen. Wie weet is het de volgende keer nóg makkelijker.

Foto's