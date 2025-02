Brand in industriepand Oude Pekela breidt zich uit via drooginstallatie

Oude Pekela – Dinsdagavond heeft is er in een industriepand aan de Raadhuisstraat in Oude Pekela een brand uitgebroken tijdens het drogen van hennep. De brandweer werd aanvankelijk gealarmeerd voor een brandgerucht, maar na aankomst bleek de situatie ernstiger dan verwacht.

De brand is ontstaan in de drooginstallatie van het bedrijf en heeft zich via de droogtrommels verder door de fabriek verspreid. Vanwege de omvang en ontwikkeling van de brand heeft de meldkamer opgeschaald naar middelbrand, waardoor extra eenheden van de brandweer werden ingezet.

De brandweer is bezig met bluswerkzaamheden en tracht verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen.

