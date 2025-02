Vredesmars voor Oekraïne trekt zondag door binnenstad (video)

In de binnenstad van Groningen vindt zondagmiddag een vredesmars voor Oekraïne plaats. Het gaat om een initiatief van De Sociale Brigade. Komende maandag is het drie jaar geleden dat de Russische invasie van Oekraïne begon.

Het programma begint om 15.15 uur. Rond 15.30 uur begint de mars, waarbij een route door de binnenstad wordt afgelegd. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne. Rond 16.15 uur keert de stoet terug op de Grote Markt.

Op het plein zal dan een grote landkaart van Oekraïne liggen. Op de kaart worden kinderschoenen en knuffels gelegd, om aandacht te vragen voor de kinderen die al drie jaar in oorlog leven. Om hen te ondersteunen zal het geschonken schoeisel en de knuffels, door De Sociale Brigade, naar Oekraïne gebracht worden.

Na een minuut stilte volgen toespraken van onder andere de eerste secretaris van de Oekraïense ambassade in Nederland en locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks). Het programma wordt afgesloten in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat. Daar bestaat de mogelijk om een wens of boodschap in een boom te hangen, is er ruimte om stilte in acht te nemen en om samen wat te eten en te drinken.

