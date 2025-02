Brand in complex voor piloten bij Eelde, 70 studenten stonden buiten(video)

EELDE – Zaterdagmiddag heeft er een brand gewoed bij een appartementencomplex van de vliegschool in Eelde.

De brand woedde op het balkon van een van de complexen. Naast brand op het balkon was er ook brand in een container die tegen de gevel van het gebouw aanstond. De brandweer laat weten dat de brand niet is overgeslagen naar binnen.

De brandweer van Eelde en crashtenders van het vliegveld kwamen met spoed ter plekke. De brandweer had de brand snel onder controle.

Ongeveer zeventig studenten stonden op straat. Wanneer de bewoners weer terug kunnen naar huis is nog niet duidelijk. De KMAR heeft een persoon meegenomen en spreken met getuigen.

Door de brand kon een vliegtuig van Transavia niet landen op Groningen Airport Eelde. Na meerdere rondjes is het toestel alsnog geland.

