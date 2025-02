IKEA-personeel in Groningen legt werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden

Groningen – Werknemers van IKEA Groningen leggen zaterdag 22 februari 24 uur lang het werk neer uit protest tegen de lage loonstijging en hoge werkdruk. Tussen 11:30 en 13:00 uur zullen tussen de 50 en 100 werknemers en vakbondsleden actievoeren voor de ingang van de vestiging aan de Sontweg 9.

Aanhoudende stakingen voor betere cao

De staking maakt deel uit van een reeks acties die werknemers van IKEA door het hele land al wekenlang voeren. Volgens vakbond FNV weigert de directie een eerlijke cao af te sluiten. IKEA biedt een loonsverhoging van 2,4%, wat volgens FNV-bestuurder Danielle Wiek veel te laag is gezien de inflatie. “Dat is ver onder het niveau van de prijsstijgingen. Werknemers moeten gewoon hun boodschappen kunnen blijven betalen,” aldus Wiek.

Stakingsdruk wordt opgevoerd

Op 11 februari vond er in Groningen al een 24-uursstaking plaats, toen op een donderdag. “Nu staken we op zaterdag, in de vakantieperiode, om de druk op de directie verder op te voeren,” zegt Wiek. Eerder vonden er ook stakingen plaats bij IKEA-filialen in Heerlen, Utrecht, Delft en Haarlem.

Eisen: hoger loon en minder werkdruk

FNV eist een loonsverhoging van 7% om de koopkracht van werknemers te beschermen. Daarnaast moet IKEA maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen. De vakbond benadrukt dat de acties doorgaan totdat er een fatsoenlijk cao-bod ligt. “Wij zijn altijd bereid om te praten, maar er moet echt geld bij. Werknemers zetten zich keihard in voor IKEA, daar hoort een goed salaris en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden bij,” stelt Wiek.

Meer acties op komst

Volgens de vakbond is deze staking niet de laatste. Zolang IKEA vasthoudt aan de lage loonsverhoging, blijven de werknemers actievoeren. Of er nieuwe stakingen worden gepland, zal afhangen van de reactie van de directie.

Foto's