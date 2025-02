Ruzie leidt tot drugsvondst en vuurwapens in Groningen

Groningen – De politie heeft na een melding van ruzie in een woning in de wijk de Hoogte een mooie vangst kunnen verrichten.

In de woning troffen ze de beide bewoners, zij vertelden dat er alleen een woordenwisseling had plaatsgevonden. Uiteindelijk werd er in meerdere ruimten diverse soorten soft- en harddrugs en drie vuurwapens aangetroffen, dit is in beslag genomen.

Beide bewoners, een man en vrouw, werden aangehouden en gehoord over de gevonden verdovende middelen en de wapens.

De politie maakt, als het onderzoek helemaal klaar is, proces-verbaal op. Daarnaast wordt een bestuurlijke rapportage gemaakt vanwege de aanzienlijke hoeveelheid drugs en de wapens die in de woning lagen. Op grond van deze rapportage zal de burgemeester op termijn beoordelen of een bestuurlijke maatregel op zijn plaats is.

