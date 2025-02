Teleurstelling bij GroenLinks over opnieuw uitstel treinverbinding Duitsland

Groningen – Teleurstelling bij de fractie van GroenLinks over het nieuws dat de trein naar Leer niet komende zomer maar pas in december gaat rijden. De partij wil dat de trein zo snel mogelijk weer gaat rijden. Schrijft Sebastiaan Scheffer van Oogtv.nl.

“Dit is heel erg balen”, vertelt Statenlid Bas de Boer. “De Friesenbrücke bij Weener werd in december 2015 aangevaren door een vrachtschip. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk naar Leer. Komende zomer zou de verbinding weer in gebruik genomen worden, maar opnieuw gaat het mis. Het is namelijk de tweede of derde keer dat we met vertraging te maken krijgen.”

“In december moet de trein weer rijden”

Op het Duitse grondgebied wordt al maanden hard gewerkt. DB Netze vernieuwd vanaf Bad Nieuweschans het spoor en legt twee nieuwe stations aan in Bunde en Ihrhove. Bij deze werkzaamheden zijn problemen ontstaan met de ondergrond. Ook zijn er volgens DB Netze extra werkzaamheden nodig om het project goed af te kunnen ronden. De Boer: “Wij vinden dat de trein zo snel mogelijk weer moet gaan rijden. Wij vinden dat dit de laatste vertraging moet zijn. In december zal de trein echt moeten gaan rijden.”

“Inwoners hebben recht op een stabiele verbinding”

De situatie lijkt ook crue. Jarenlang was het wachten op de nieuwe brug. Deze brug kan komend voorjaar al in gebruik worden genomen, maar nu doen de problemen zich voor op een ander deel van het baanvak. “Daarom zeggen wij ook dat we hier de grens trekken. In december moet het gewoon klaar zijn. Inwoners, aan beide kanten van de grens, hebben recht op een stabiele verbinding. Het is belangrijk dat er ook weer treinen gaan rijden. Er rijdt weliswaar een bus als vervanging, maar daar zijn ook al de nodige problemen mee geweest.”

