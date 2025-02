Resten SpaceX-raket waargenomen

Groningen – Meerdere mensen zagen afgelopen nacht een vuurbal (04:45 uur)verschijnsel. Sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen weet bijna zeker wat dit verschijnsel veroorzaakt heeft zegt hij tegen Rtvnoord.

‘Het zijn de resten van een SpaceX-raket van Elon Musk, die op 1 februari 2025 is gelanceerd’, zegt hij. ‘De raket heeft 22 Starlink-satellieten in de ruimte gebracht. Het eerste deel is daarna teruggekeerd naar aarde, het tweede deel is nu verbrand in de dampkring.’ Zegt hij tegen RTV Noord + meer informatie.

Foto's