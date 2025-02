Schoorsteenbrand aan de Vijverstraat in Altena veroorzaakt opschudding (Video)

Altena (Dr.) – In de vroege ochtend van woensdag veroorzaakte een schoorsteenbrand in Altena in de Vijverstraat voor veel opschudding. De schoorsteen bleek dinsdag geveegd te zijn meldt DitisRoden.

De bewoonster schrok van de vlammen, maar werd snel opgevangen door buurtbewoners. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer had de situatie snel onder controle gekregen door via het dak de resten van de brand naar beneden te krijgen.

Daardoor kon de brand snel worden gedoofd. Ondanks de schrik en de schade blijft het incident gelukkig beperkt tot materiële schade.

Foto's

Deel dit artikel