Groningen – De brandweer is maandagmiddag rond half twee in actie gekomen voor een zwaan die vast zat op het ijs aan de Helper Westsingel in Groningen.

Een duiker ging het water in om het dier te bevrijden. Eenmaal in het water, kwam het dier uit eigen kracht los, zag een fotograaf tegen Rtvnoord.nl.

Foto's