Uitslaande woningbrand in Vogelhof Ter Apel geblust

Ter Apel – Zaterdagavond is de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Vogelhof in Ter Apel. De brand was bij aankomst uitslaand, waardoor al snel werd opgeschaald naar middelbrand.

Buitenaanval en ontruiming

De brand woedde op de benedenverdieping en breidde zich snel uit. De brandweer startte met een buitenaanval om de situatie onder controle te krijgen en later van binnenuit te kunnen blussen. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Uit voorzorg zijn de naastgelegen woningen ontruimd.

Hulp van Duitse brandweer en Drenthe

Om voldoende water en mankracht te hebben, werd naast de tankautospuit van Ter Apel ook assistentie gevraagd van een Duitse brandweereenheid, een waterwagen uit Drenthe en een hoogwerker.

Brand onder controle, geen gewonden

De brand kon uiteindelijk beperkt blijven tot de huiskamer, waar deze is geblust. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Foto's