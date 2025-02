Market Hotel Grote Markt ontruimd door brand in kelder, manager vermoedt brandstichting (update)

Groningen – In een kelder van een hotel aan de Grote Markt is zondagavond brand uitgebroken. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “In het gebouw zit ook een restaurant”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff tegen Oogtv.nl. “In de kelder van dit restaurant is brand uitgebroken.

Bij deze brand kwam veel rook vrij. Door een snelle binnenaanval hebben wij de vuurhaard onder controle kunnen brengen. Maar onze verwachting is dat de rook nog wel enige tijd voor overlast gaat zorgen.

Update 10-02-2025 10.25 uur:

Volgens RTV Noord hebben de gasten de nacht niet op een andere plek door hoeven brengen. Rond 01.30 uur werd het hotel vrijgegeven, waarna gasten terug konden naar hun kamers. Dat besluit werd genomen na overleg met de brandweer. Niemand raakte gewond door de brand.

De manager van het hotel liet later op maandagochtend weten dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Dat zou blijken uit camerabeelden die zondagavond zijn opgenomen.

