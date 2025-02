`Scholieren` roven voertuig Red Bull leeg in Stad (video)

Groningen – Of het promotieteam van een bekende producent van energiedrankjes maandagochtend nog blikjes over heeft om uit te delen in de Groningse binnenstad is nog maar de vraag. Meldt Oogtv.nl.

Het promotieteam van Red Bull parkeerde haar kenmerkende auto met het grote blikje op het dak maandagochtend voor de Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat. De marketeers van de energiedrankjes vergaten echter het klepje van de kofferbak van de auto op slot te draaien.

Dat viel op bij een paar middelbare scholieren, die hun kans schoon zagen. Het nieuws over de auto ging snel rond: grote groepen scholieren kwamen op de auto af. Sommigen gingen er met één of twee blikjes vandoor, anderen haalden hele trays met energiedrankjes uit de auto.

De politie laat weten dat er vooralsnog geen aangifte is gedaan over het incident. Video te zien op Oogtv.nl.

