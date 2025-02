Vaatwasser in brand aan de Havenzathelaan in Roden

Roden – Maandagochtend rond 08:00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de Havenzathelaan in Roden.

Al snel bleek dat de brand niet in een bijgebouw woedde, maar in een vaatwasser binnen in de woning. De vlammen zorgden ervoor dat de hele woning vol rook stond, die aan alle kanten naar buiten kwam. Dankzij de rookmelders, die overal in het huis afgingen, werd de brand tijdig opgemerkt.

De brandweer wist het vuur snel te blussen en ventileerde de woning. Hoeveel schade de brand heeft aangericht, is niet bekend. Gelukkig lijkt erger voorkomen!

Foto's