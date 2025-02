Getuigen en beelden gezocht van schietincident Energieweg, verdachte weer vrij (Video)

Groningen – De politie doet onderzoek naar een schietincident op de Energieweg in Groningen, zondagochtend 9 februari rond 02:25 uur. De recherche is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het schietincident en alles wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan in de omgeving van het Suikerunieterrein.

De politie kreeg rond 02:30 uur een melding van het schietincident. Op de Energieweg troffen agenten een gewonde 27-jarige man uit Groningen aan. Hij is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het schietincident is elders in Groningen een verdachte aangehouden. Deze persoon zit niet meer vast.

Conflict met meerdere personen

De politie is meteen begonnen met onder andere een sporenonderzoek. Ook is er al gesproken met betrokkenen en getuigen. We houden er rekening mee dat er eerst een conflict heeft plaatsgevonden op het Suikerunieterrein, waarbij meerdere personen betrokken zijn geweest. Dat conflict zou zich daarna via de loopbrug naar de Energieweg hebben verplaatst. Uiteindelijk is daar geschoten en daarbij raakte de 27-jarige man gewond.

Getuigen en camerabeelden

Op het Suikerunieterrein vond een evenement plaats en daarom is de kans groot dat aanwezigen iets hebben gezien of gehoord van het mogelijke conflict en/of het schietincident op de Energieweg. Daarnaast is de politie ook op zoek naar camerabeelden vanaf beide locaties. Weet je meer over de manier waarop de mogelijke verdachte is weggevlucht? Laat het ons dan weten.

Heb je tips of andere belangrijke informatie? Of heb je camerabeelden waarop meer te zien of te horen is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-6070. Je kunt je tips en beelden ook doorgeven via onderstaand tipformulier.

