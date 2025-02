Nederlander rijdt door grenscontrole Bad Nieuweschans heen: `Veel kogelgaten in auto`, 1 aanhouding

Bad Nieuweschans – Op de Nederlands-Duitse grens bij Bad Nieuweschans en Bunde is een auto met een Nederlands kenteken door een grenscontrole van de Duitse politie gereden. De politie ging in de achtervolging en wist de automobilist uiteindelijk te arresteren. De auto is bij de achtervolging onder vuur genomen door de Bundespolizei. `Letterlijk doorzeefd`



Volgens de politie reed de man na de grenscontrole, tussen provincie Groningen en de Duitse deelstaat Nedersaksen, richting het zuiden over de A31. Meer info en bron RTV Noord.nl.

Het is niet duidelijk waarom de man de grenscontrole voorbijreed en de politie probeerde af te schudden. Niemand raakte gewond. Foto hier op Oldambtnu.nl.

Foto's