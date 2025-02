Nieuwjaarsdagdrama 2024 Windsingel Leek krijgt toch een vervolg

Leek – Een man (19), een inwoner van Leek wordt vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg van een 52-jarige plaatsgenoot. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt tegenover RTV Noord.

De zaak houdt verband met een incident tijdens de vorige jaarwisseling 2023/2024. Toen kreeg een groep jongeren het aan de stok met de man over het afsteken van vuurwerk. Dat mondde in het holst van de nacht uit in een handgemeen aan de Windsingel. Een half uur later overleed de man in zijn nabijgelegen woning. De jongen werd nieuwjaarsdag toen al aangehouden voor verhoor.

Volgens het OM is uit nader onderzoek gebleken dat de verdachte het latere slachtoffer Bert Suurd zou hebben geslagen. Zo is uit sectie naar voren gekomen dat hij ‘enkele verwondingen’ in zijn gezicht had. Ook blijkt daaruit dat de man ‘een forse hartkwaal’ had.

‘Stress kan hebben bijgedragen tot dood’

De grote vraag in deze zaak is of het verband tussen het incident en het overlijden valt aan te tonen. Het OM formuleert dat zo: ‘Een stressreactie tijdens en of na de fysieke confrontatie kan hebben bijgedragen aan de uiteindelijke dood.’

In een verklaring benadrukt justitie dat de jongen niet wordt verweten dat hij de man opzettelijk om het leven heeft gebracht. ‘Wel is de verdenking dat het slachtoffer uiteindelijk is komen te overlijden, omdat die mishandeling het hartfalen zou hebben veroorzaakt.’

‘Van belang dat rechter uitspraak doet’

Er wordt op gewezen dat de zaak juridisch gezien ingewikkeld ligt. ‘Of het in deze zaak redelijk is de dood van de 52-jarige man aan het handelen van de verdachte toe te rekenen, is daarom een vraag waarvan het OM vindt dat die aan de rechter moet worden voorgelegd. De jurisprudentie is namelijk niet eenduidig en daarom is het van belang dat de rechter in deze zaak een uitspraak doet,’ zo wordt het besluit om de jongen te vervolgen gemotiveerd.

Bedreigende berichten op sociale media

De zaak heeft diepe sporen nagelaten in Leek. Daar hebben onder meer allerlei uitingen op sociale media een rol bij gespeeld. Het OM daarover: ‘In de nasleep is er destijds met name op sociale media een stroom van beledigende en bedreigende berichten op gang gekomen in de richting van de verdachte. Het spreekt voor zich dat dergelijke berichten volstrekt ongepast zijn en onder omstandigheden ook strafbaar.’ schrijft Infoleek.nl.

Justitie zegt zeer zorgvuldig te werk te zijn gegaan in deze gevoelige zaak. ‘Bij de afweging om tot vervolging over te gaan is zowel rekening gehouden met de belangen van de verdachte als van de nabestaanden,’ vindt het OM.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.

