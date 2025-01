De politie is op zoek naar deze verdachte man i.v.m. inbraak(Goudroof) Assen (Video)

Assen – De politie is op zoek naar deze man. Hij wordt in verband gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. Hij is enkele dagen voor deze inbraak, op donderdag 23 januari om 13:14 uur, gezien in een bouwmarkt in Assen.

Bent u deze man? Meld u dan bij ons! Herkent u de man of heeft u andere tips of informatie over deze verdachte? Laat het ons dan weten!

N.a.v de uitzending in Opsporing Verzocht zijn er opnieuw veel tips binnengekomen. We stellen het enorm op prijs dat het publiek zo massaal meedenkt en deelt. De 120 nieuwe tips worden door het rechercheteam onderzocht. Of de gouden tip daar tussen zit is nog niet bekend. Beelden en getuigen De verdachten reden onder andere in een grijze Volkswagen Golf met kenteken K-813-BK of P-343-RL. Deze auto werd gestolen in Alkmaar en uitgebrand aangetroffen in Rolde. Het kenteken K-813-BK stalen ze in Witmarsum. We willen achterhalen waar de verdachten precies zijn geweest. Zo is de auto op 23 januari gezien in Groningen en pas op 25 januari weer in Assen. We willen graag weten waar de verdachten en auto in de tussentijd waren. Daarom ontvangen we graag camerabeelden van onderstaande locaties en tijdstippen waar mogelijk de verdachten of gebruikte auto’s op staan. Ook zijn we op zoek naar getuigen die mogelijk deze Golf of andere verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Heb je iets gezien of beelden beschikbaar? Neem dan contact met ons op of deel je beelden direct via het tipformulier. Omgeving Ingelandstraat, Alkmaar (diefstal Volkswagen Golf)

Alle beelden van 22 januari 20.30 tot 23 januari 03.30 uur. Omgeving Van Aylvaweg, Witmarsum (diefstal kentekenplaten)

Alle beelden van 22 januari 18.00 tot 23 januari 03.30 uur. Omgeving Julianaplein, Groningen (gestolen auto gesignaleerd rond 4.20 uur)

Alle beelden van 23 januari 03.45 tot 05.00 uur. Omgeving Drents Museum (explosie en inbraak)

Alle beelden van 25 januari 03.00 tot 04.00 uur. Omgeving N33 / Grolloërstraat, Rolde (autobrand gestolen Golf en mogelijke vlucht)

Alle beelden van 25 januari 03.30 tot 04.15 uur. Omgeving rondom en tussen Groningen en Assen (Locatie auto gezocht)

Beelden van grijze Volkswagen Golf met kenteken K-813-BK of P-343-RL.

Van 23 januari 04.20 uur tot 25 januari 03.50 uur. Beelden verdachten en mogelijk een link met Noord-Holland Bij de explosie raakte het pand van het museum beschadigd. Er zijn beelden waarop te zien is hoe de verdachten een buitendeur openen, en de daarop volgende explosie. De verdachten zijn het museum op deze manier binnengekomen. Helaas is er nog niemand aangehouden. Heb jij meer informatie over de verdachten op de beelden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. De politie heeft in het onderzoek meerdere aanknopingspunten die erop wijzen dat meerdere verdachten uit Noord-Holland komen? In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 28 januari werden een aantal bevindingen gedeeld. Ford Transit en gereedschap Het onderzoeksteam vraagt ook aandacht voor een donkerkleurige Ford Transit, die mogelijk betrokken is geweest bij de roof. Ook wil de politie meer weten over hamers, een moker en een koevoet die zijn gebruikt bij de inbraak in het museum. Mogelijk hebben de verdachten goederen gedumpt na de inbraak. Het kan gaan om goederen die zijn gebruikt tijdens de inbraak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kleding of andere goederen. Onderzoek in volle gang Een team van tientallen rechercheurs en specialisten werkt aan de zaak met als doel om de gestolen goederen op te sporen en de verdachten aan te houden. Er is uitgebreid technisch en tactisch gespeurd in en bij het Drents Museum. Maar ook vond er onderzoek plaats op andere locaties in onder andere Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Daarnaast zijn er camerabeelden opgevraagd en bekeken. Daarbij heeft het onderzoeksteam ook besloten om Interpol in te schakelen. Dat is een internationale organisatie die politieorganisaties helpt bij het voorkomen en bestrijden van misdaad. Hulp omwonenden Het is mogelijk dat omwonenden van het museum in Assen, mensen op of rond de plek van de brandende auto onder het viaduct van de N33 aan de Grolloërstraat bij Rolde en de mogelijke route daartussen, verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Of dat iemand beelden heeft van een deurbelcamera of dashcam, waarop iets te zien is tussen 03:00 en 04:30 uur die 25e januari. Dat kan belangrijke informatie zijn voor het onderzoek naar de explosie en de inbraak. Heb je tips? Laat het weten! Weet je meer over de explosie en inbraak? Heb je een idee wie de verdachten kunnen zijn? Heb je de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken. Heb je beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen? Of weet je meer over de gestolen stukken, die mogelijk worden aangeboden binnen het criminele circuit? Laat het ons dan weten! Neem contact op: Bel de Opsporingstiplijn : 0800-6070 (gratis)

: 0800-6070 (gratis) Gebruik het tipformulier

Bel of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem

Bel Team Criminele Inlichtingen: 088-6617734

Team Criminele Inlichtingen mag onder voorwaarden de identiteit van zijn bronnen afschermen. En kan er zo voor zorgen dat informatie anoniem bij de recherche terechtkomt en dat je persoonsgegevens ook afgeschermd worden voor de verdachten. Eerdere berichtgeving Onderzoek inbraak Drents Museum in Assen (25-1-2025)

Politie zoekt info over uitgebrande grijze VW Golf, betrokken bij inbraak Drents Museum (26-1-2025)

Onderzoek Drents Museum: Verdachten mogelijk afkomstig uit Noord-Holland (28-1-2025) Vragen Wie weet waar de gestolen museum stukken zijn?

Weet jij meer over de explosie en inbraak?

Heb je een idee wie de verdachten kunnen zijn?

Heb jij de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken.

Heb jij beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen op de bovenstaande locaties en tijdstippen?

