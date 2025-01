Nieuwediep – Woensdagmorgen rond 10:25 uur brak er brand uit in een loods bij Nieuwediep. In de loods, er was veel rookontwikkeling.

De brandweer kwam met korpsen uit Veendam, Gasselternijveen, Borger, Gieten, Annen en Zuidlaren om het vuur te bestrijden. Over de toedracht van de brand is nog niets bekend.

Foto's