Waarom een rondvaart eigenlijk altijd een goed idee is

Landelijk – Een uitje plannen waar iedereen blij van wordt, dat is soms nog best een klus. Zeker als je te maken hebt met een hele club mensen die allemaal net iets anders leuk vinden. Toch is er zo’n activiteit die bijna altijd in de smaak valt, zelfs bij de grootste mopperkonten.

Een rondvaart dus. Want eerlijk, wie vindt het nou niet lekker om relaxed over het water te dobberen, drankje erbij, hapje erbij en ondertussen Groningen eens van een hele andere kant bekijken? Een keer wat anders zien dan Groningen? Dan is een rondvaart Amsterdam ook zeker iets om over na te denken.

Een uitje voor kleine en grote groepen

Het maakt niet uit of het nou gaat om een vriendengroep, familie, collega’s of dat complete voetbalteam inclusief de fanatieke aanhang, zo’n canal tour Amsterdam past eigenlijk altijd. Op een ruime boot van tien meter kun je met gemak meer dan dertig mensen kwijt, zonder dat iemand op schoot hoeft. Sterker nog, je zit lekker zacht op kussens, tegenover of naast elkaar, zodat je meteen al gezelligheid hebt. Geen zorgen, de glazen blijven niet leeg, want de drankjes zijn gewoon onbeperkt. Zin in wat extra lekkers? Geen probleem, van kleine hapjes tot een bittergarnituur of zelfs een complete barbecue aan boord, het kan allemaal. De muziek? Die staat natuurlijk ook gewoon aan, want varen zonder een beetje sfeer is natuurlijk geen optie.

De kapitein die het extra leuk maakt

Wat zo’n tochtje nog leuker maakt, is dat je een eigen kapitein hebt. Niet iemand die strak in uniform strak voor zich uit kijkt, maar gewoon iemand die er zin in heeft om je een top middag te bezorgen. De schipper zorgt ervoor dat alles soepel verloopt, dat de muziek precies goed staat en dat de hapjes en drankjes netjes geregeld zijn. Zodra de zon ondergaat, gaat de sfeerverlichting aan en wordt het oprecht gezellig. De schipper kent ook de leukste weetjes over de stad. Dus terwijl je lekker achterover leunt, krijg je nog wat leuke verhalen mee ook. Het perfecte uitje dus voor het gezin of een groep vrienden.

Stil en schoon varen door Groningen

Nog een fijne bonus, de boot vaart elektrisch. Dat betekent geen stinkende uitlaatgassen of dat gebrom dat je normaal gesproken overstemmen moet. Je hoort alleen het water en de gesprekken aan boord, wat het allemaal nog relaxter maakt. En zeg nou zelf, het is toch mooi als je ook nog een beetje lief bent voor de eenden en de rest van de natuur?

Voor elke reden een rondvaart

Of je nou iets groots te vieren hebt zoals een verjaardag, bruiloft of vrijgezellenfeest, of gewoon zin hebt in een gezellige borrel op het water, zo’n rondvaart kan altijd. Twee uurtjes of een hele middag, dat maakt niet uit. Het is vooral een perfecte manier om even helemaal niks te hoeven en gewoon te genieten van het water, de stad en het gezelschap. Dus, met wie ga jij binnenkort het water op?

