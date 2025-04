Extra (nacht)bussen voor drukste zaterdag van het jaar: Koningsdag

Regio – Op zaterdag 26 april vindt dit jaar Koningsdag plaats. Koningsdag wordt voorafgegaan door de Koningsnacht, of zoals bijvoorbeeld in Stadskanaal de Knoalsternacht. In heel Groningen en Drenthe rijden vanaf vrijdagavond 25 april t/m 26 april middernacht extra bussen.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april vertrekken veel extra nachtbuslijnen vanuit met name Groningen en Stadskanaal. Meer informatie over het vervoer rond Koningsdag is te vinden op: www.qbuzz.nl/gd/koning

De hele Koningsnacht bussen

Om alle feestvierders naar verschillende evenementen te brengen rijden er op vrijdagavond 25 april op ruim twintig buslijnen extra bussen.

Om iedereen weer veilig thuis te brengen op Koningsnacht (nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april) rijden er 18 nachtbuslijnen in Groningen en Drenthe. De vier nachtbuslijnen die normaal al rondom Groningen rijden, rijden deze nacht vaker dan normaal. Daarnaast vertrekken vanaf het Hoofdstation in Groningen extra nachtbussen richting Drachten, Emmen, Eelde, Surhuisterveen, Middelstum, Siddeburen en Winsum en nog veel meer bestemmingen. Vanaf busstation Stadskanaal rijden nachtbuslijnen richting o.a. Ter Apel, Emmen, Vlagtwedde, Pekela’s, Winschoten, Gieten en Borger.

Veel extra bussen op drukste zaterdag van het jaar

Waar normaal ongeveer 40.000 reizigers op een zaterdag in Groningen en Drenthe op de bus stappen, is dat op deze drukste zaterdag van het jaar naar verwachting ongeveer 70.000. Daarom zetten we op Koningsdag zelf voor alle feestvierders op ruim twintig buslijnen extra bussen in. Deze bussen rijden veelal tot na middernacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor buslijnen vanuit Assen, Emmen, Meppel en Groningen.

Voor wie dan nog even door wil feesten: in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 april rijden de reguliere nachtbuslijnen rondom Groningen en Meppel, evenals de extra nachtbuslijnen 404 Groningen – Marum – Drachten en 478 Groningen – Harkstede – Siddeburen.

Reizen met alle bussen kan gewoon met je pinpas

Het reizen met alle reguliere en extra bussen overdag en ’s nachts kan heel eenvoudig door bij instappen in de bus met de pinpas of creditcard in te checken. Vergeet niet bij het uitstappen om dan uit te checken.

Foto's