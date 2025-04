Sloop QSIL-fabriek vordert volgens plan

Winschoten – De sloop van de voormalige QSIL-fabriek in Winschoten verloopt voorspoedig. Het terrein, waar Philips in 1972 een glasfabriek opende, wordt de afgelopen maanden stap voor stap ontmanteld door Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda. De werkzaamheden liggen op schema en moeten in de zomer volledig afgerond zijn.

QSIL kondigde in november 2023 aan de fabriek te sluiten vanwege een krimpende markt en stijgende productiekosten. De definitieve sluiting volgde op 1 augustus 2024. Op dat moment werkten er nog zo’n 122 mensen in de vestiging. Inmiddels heeft het overgrote deel van het personeel ander werk gevonden.

Foto's