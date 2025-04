112Kort: Jongen raakt gewond na ongeluk met losgeraakte aanhanger & ongeval Roodeschool

Winschoten – Een jongen is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op een spoorwegovergang aan het Sint Vitusholt. Hij werd geraakt door een aanhanger die was losgeschoten van een voertuig, vermoedelijk door een flinke hobbel in het wegdek aldaar.

Op het moment van het incident zat de jongen op de fiets. Door de klap kwam hij ten val en liep hij hoofdletsel op. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, en het slachtoffer is in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Roodeschool

Roodeschool – Vrijdagmiddag is een fietsster gewond geraakt op de Hooilandseweg in Roodeschool. Een automobilist zag de vrouw op het naastgelegen fietspad vermoedelijk over het hoofd, waarna een aanrijding volgde meldt een getuige.

De fietsster is ter plekke behandeld door hulpdiensten. De ernst van haar verwondingen is nog niet bekend.

Foto's