Groningen – Donderdag op vrijdagnacht rond 00:25 uur is aan het Vooronder in Lewenborg een auto volledig door brand verwoest.

De auto stond in lichterlaaie bij aankomst van de brandweer. Er was geen redden meer aan. Een voertuig ernaast had ook schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend, mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie zal onderzoek doen hiernaar. Video Short.

Foto's

Deel dit artikel