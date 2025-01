Zuidbroek – Maandagmorgen rond 06:45 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N33, ter hoogte van Zuidbroek.

Een auto raakte door nog onbekende oorzaak(vermoedelijk gladheid) van de weg bij de oprit naar de A7 in de richting van Sappemeer. Het voertuig kwam onderaan het talud tot stilstand. Mogelijk speelden ijzel en gladheid een rol bij het ongeval. Even later gebeurde er weer ongelukken in de file schrijft RTV Noord.

Foto's

