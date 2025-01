Borgsweer – In de nacht van zondag op maandag brak er brand uit bij de dierenopvanglocatie van Stichting Bikers for Animals aan de Schepperbuurt in Borgsweer. De eigenaar van de opvang in Borgsweer heeft direct actie ondernomen door twee brandblussers leeg te spuiten op de vlammen schrijft RTV Noord.

Door de snel toenemende rookontwikkeling moest hij het blussen echter overlaten aan de brandweer. Meer op RTV Noord.

