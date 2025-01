Kleine opschudding in parkeergarage Westerhaven: kindje vast in auto

Groningen – In de parkeergarage Westerhaven aan de Westerhaven heeft zaterdagmiddag een jong kindje korte tijd vastgezeten in een auto. Hoe het incident precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

De brandweer werd snel ingeschakeld en heeft een autoruit geforceerd om het kindje te bevrijden. Nadat de moeder het kindje uit de auto had gehaald, werd duidelijk dat het gelukkig ongedeerd was. Als troost kreeg het kindje een zogenaamde “goodbear” van de hulpverleners, een knuffel die vaak wordt uitgedeeld bij ingrijpende situaties.

