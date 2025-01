Niekerk – De brandweer van Zuidhorn is zaterdagmiddag omstreeks 17:10 uur opgeroepen voor een woningbrand aan het Moor in Niekerk (Westerkwartier).

De brandweer is inmiddels ter plaatse. Een rokende warmtepomp is de oorzaak van de melding, de brandweer heeft een controle gedaan en is weer met vervolg gegaan.

Foto's