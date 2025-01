Politie valt woning binnen in Paddepoel: man (31) en vrouw (32) aangehouden, luxegoederen en auto’s in beslag genomen

Groningen – Een arrestatieteam en een speciaal interventieteam van de politie heeft afgelopen dinsdagochtend een 31-jarige man en een 32-jarige vrouw aangehouden in een woning aan de Antaresstraat in Paddepoel. Het duo wordt verdacht van witwaspraktijken. Dat meldt OOGTV.nl

In de woning werden verschillende luxegoederen gevonden, zoals merkkleding en designertassen. Daarnaast werden er twee auto’s en bankrekeningen in beslag genomen. De politie onderzoekt of de goederen met criminele activiteiten te maken hebben.

De verdachten werden woensdag gehoord. Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie voortgezet.

De inval werd geleid door het speciale Interventieteam HIT, wat zich dit jaar specifiek bezighoudt met criminaliteit gerelateerd aan drugs, vuurwapens en witwassen. Daarbij wordt samengewerkt met diverse specialisten, waaronder de financiële recherche van Groningen. Het doel is om crimineel handelen te verstoren, vermogen af te pakken en daarmee misdaad uit de buurt te houden.

