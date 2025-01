Groningen – Op de rotonde aan De Held / Siersteenlaan heeft vrijdagavond een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hierbij is de fietser gewond geraakt. De weg was grotendeels afgesloten. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en ging daarna mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

