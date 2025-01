112Kort: Auto op de kop in de sloot & ongeval Meerstadlaan

Hoogkerk – Een personenauto is vrijdag van de weg geraakt en op de kop in de sloot terecht gekomen langs de Aduarderdiepsterweg.

Op de plek van het ongeval lag een laag sneeuw, wat het volgens RTV Noord aannemelijk maakt dat gladheid een rol heeft gespeeld. Niemand raakte gewond.

Ongeval bij de Meerstadlaan

Groningen – Ook is vrijdag eén persoon gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s op de Meerstadlaan. Het slachtoffer is gecontroleerd en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Een van de auto’s is bij het ongeluk midden op de rotonde terecht gekomen.

Foto's