Midwolde – Maandagmiddag kreeg de brandweer een melding van een brand in de achterkant van een vuilniswagen, de vuilniswagen stond op dat moment bij de bushaltes naast de N372 in Midwolde. Ter plaatse was het afval al op de grond gelegd.

De brandweer heeft de brand geblust, het bedrijf van de vuilniswagens gaat het afval weer opruimen.

Foto's