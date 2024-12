OM: Gebruik vuurwapen door politie rechtmatig bij dodelijk geweldsincident in Stad-Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland is tot het oordeel gekomen dat een politieambtenaar in de nacht van 26 op 27 mei 2024 aan de Helperzoom in de Stad-Groningen rechtmatig gebruik heeft gemaakt van zijn vuurwapen. Bij het geweldsincident kwam een 24-jarige vrouw om het leven.

Zoals altijd in dit soort zaken heeft de Rijksrecherche een uitgebreid feitenonderzoek gedaan. Doel van dit feitenonderzoek is om na te gaan of het door de politie gebruikte geweld overeenkomstig de geweldsinstructie was. In het kader van dit onderzoek zijn meerdere politieambtenaren en andere getuigen gehoord. Ook is er pathologisch en toxicologisch onderzoek verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Tenslotte zijn de beelden van de bodycam die één van de politiemensen droeg bekeken en geanalyseerd.

Melding

Uit het onderzoek komt naar voren dat meerdere politieambtenaren in de desbetreffende nacht op een melding zijn afgegaan. Deze melding was gedaan door de vriend van de vrouw. Hij was de woning aan de Helperzoom uitgevlucht, omdat hij door haar was bedreigd met een mes en zij zichzelf daarmee had verwond. De vrouw had bovendien de nodige middelen gebruikt. De politieambtenaren kwamen daardoor zo snel mogelijk in actie. Daarbij probeerden ze te voorkomen dat zij zichzelf iets aan zou doen.

Toen twee politieambtenaren bij de woning kwamen reageerde de vrouw niet op hun geroep. Zij moesten daarom de deur forceren om binnen te komen. De twee mannen troffen haar uiteindelijk aan in de afgesloten badkamer. Toen beide politieambtenaren de deur openden pakte de vrouw het mes en ging zij dreigend achter één van de politieambtenaren aan.

Op het moment dat de vrouw met het mes in haar hand – op zeer korte afstand van de politieambtenaar – voorover boog, schoot de andere politieambtenaar éénmaal. Dit omdat hij voor het leven van hem vreesde. Het hele incident speelde zich in een kleine ruimte in slechts enkele seconden af.

Ambtsinstructie

Het OM moet in deze zaak beoordelen of het op basis van de geweldsinstructie was toegestaan om het dienstwapen te gebruiken. Volgens de Ambtsinstructie is de politie onder meer bevoegd om te schieten teneinde direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden.

Het OM vindt, gelet op alle omstandigheden, dat de desbetreffende politieambtenaar bevoegd was om zijn dienstwapen te gebruiken. Dit omdat hij terecht voor het leven van zijn collega vreesde. Ook had hij geen andere mogelijkheid om het ontstane gevaar af te wenden. Hij heeft dus conform de geweldsinstructie gehandeld.

Diepe indruk

Dit doet niets af aan de tragiek van het voorval. Een jonge vrouw is overleden en haar familie zal daarmee moeten leven. Dit geldt ook voor de betrokken politieambtenaren. Hoewel het gebruik van het wapen rechtmatig was, heeft dit incident ook op hen een diepe indruk gemaakt.

