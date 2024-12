Politie zoekt camerabeelden en getuigen na schietincident in Finsterwolde

Finsterwolde – In de omgeving van de J. Palsweg in Finsterwolde heeft zaterdagochtend een schietincident plaatsgevonden. De politie kwam ter plaatse nadat er omstreeks 01:05 uur melding was gemaakt van gehoorde schoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft één persoon aangehouden en zoekt camerabeelden en getuigen van het incident.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontving de politie rond 01:05 uur een melding van een incident nabij de J. Palsweg in Finsterwolde. Daar zouden een conflict en schoten zijn gehoord. De politie is daarop direct met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Daar bleek dat niemand gewond is geraakt.

Aanhouding

De politie is meteen gestart met sporenonderzoek en buurtonderzoek. Hierop kon de politie een 29-jarige man uit Groningen aanhouden. Hij zal worden verhoord voor zijn betrokkenheid bij het incident. Het onderzoek naar de toedracht van het incident gaat verder.

Getuigen en camerabeelden

Heeft u iets gezien of gehoord van het incident nabij de J. Palsweg? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving? En heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op met de politie via 0900-8844. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's