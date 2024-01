Ravage na explosie in Midwolda groot (+Video explosie)

Midwolda – De schade en ravage bij daglicht in Midwolda is enorm bij daglicht. Meerdere woningen hebben geen ramen meer en de dakpannen zijn verschoven.

Meerdere auto`s hebben forse schade opgelopen.Mensen schrokken zich dood toen de explosie was. Zie ook

Agenten die ter plaatse gaan zien op diverse plekken kleine brandjes en van meerdere woningen zijn ruiten gesprongen. Ook veel auto’s hebben zichtbare schade.

Zwaar illegaal vuurwerk

De explosies zijn mogelijk ontstaan in een lanceerinrichting die waarschijnlijk bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk. Wanneer agenten zien dat nog niet al het vuurwerk in de stellage is ontbrand, wordt een deel van de omgeving enige tijd ontruimd. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf veiliggesteld en afgevoerd.

Politieonderzoek

Er is direct onderzoek ingesteld. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. Op nieuwjaarsdag gaat het onderzoek veder met onder meer buurtonderzoek en het bekijken van beelden. Heeft u informatie die kan helpen in het onderzoek of beschikt u over camerabeelden waarop iets te zien is? Neem dan contact op met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

