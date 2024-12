Eemshaven – Een vrachtwagen geladen vol met bieten is vrijdagochtend rond 07:50 uur op zijn kant terecht gekomen aan de Middenweg bij de Eemshaven. De vrachtwagen kantelde in een bocht, de toedracht is onbekend.

De bieten kwamen terecht in een naastgelegen weiland. De chauffeur kon al snel uit de cabine komen meldt RTV Noord(een foto). Vrijdag in de loop van de ochtend werd de vrachtwagen geborgen.

