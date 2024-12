Zorgen Fietsersbond en gemeenteraad over tijdelijke vervanging Gerrit Krolbrug

Groningen – De Fietsersbond is bezorgd over het proces rond de tijdelijke vervanging voor de Gerrit Krolbrug tijdens de nieuwbouw van de brug. De gemeenteraad is dat ook en dient woensdag een motie in, waardoor het college druk uit moet oefenen op Rijkswaterstaat en het ministerie. Schrijft Oogtv.nl.

Tijdens de bouwperiode, die wel drie jaar kan duren, kan er op de plek van de Gerrit Krolbrug niemand oversteken. Momenteel wordt de huidige brug (voorzien van tijdelijke hellingbanen) door zo’n 16.000 fietsers per dag gebruikt en ook door veel voetgangers. Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en waterstaat hebben echter nog niet toegezegd dat, wanneer de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug gaat beginnen, er een alternatieve oversteekplaats komt.

Volgens de Fietsersbond aarzelt Rijkswaterstaat met het maken van positieve keuzes voor de 16 duizend dagelijkse gebruikers van deze verbinding. Er heerst nu grote onzekerheid over een tijdelijke verbinding voor langzaam verkeer en minder mobiele mensen. De Fietsersbond sluit niet uit dat zij meerdere jaren grote omwegen moeten maken.

De bond heeft dan ook de indruk dat het vizier van Rijkswaterstaat sinds de aanvaring van de brug in 2021 niet gericht was op een goede oplossing voor deze gebruikers. Dan was het probleem veel sneller en goedkoper afgehandeld. De Fietsersbond vraagt het college om alle beschikbare middelen in te zetten om Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat de inwoners van Groningen belangrijker zijn dan het kostenplaatje.

Ook gemeenteraad wil druk op de ketel

De gemeenteraad steunt de Fietsersbond daarin. Tijdens de raadsvergadering van woensdag dient de raadsfractie van GroenLinks een motie in, waarmee het gemeentebestuur wordt opgedragen druk uit te oefenen op Rijkswaterstaat en het ministerie om een tijdelijke verbinding voor fietsers en voetgangers op te nemen in de plannen. Met steun van de SP, de Partij voor de Dieren, D66, de PvdA, de VVD, de Partij voor het Noorden, de PVV, het CDA en de ChristenUnie gaat deze motie het zeker halen.

Volgens initiatiefnemer van de motie, GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis, is het belangrijk dat de gemeenteraad de brief naar de Minister van Infrastructuur en Waterstraat en naar Rijkswaterstaat stuurt: “Met deze oproep brengen we de belangen van alle gebruikers van de Gerrit Krolbrug onder de aandacht van de Minister. We roepen de Minister op zo snel mogelijk een besluit te nemen voor de aanleg van de tijdelijke brug ”

Foto's