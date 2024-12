Criminaliteit in Groningen met kwart gedaald, Stad Groningen blijft `misdaadhoofdstad van het noorden`

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Groningen is in de afgelopen tien jaar met ruim 28 procent gedaald. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde.

Vorig jaar registreerden politie en justitie 63,1 misdrijven per duizend inwoners in de gemeente Groningen. Van de noordelijke gemeenten met meer dan 70.000 inwoners was dat het hoogste aantal. Het aantal misdrijven per duizend inwoners lag vorig jaar aanzienlijk lager dan tien jaar ervoor, een daling van 28,1 procent. Dat is 1,1 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt Oogtv.nl.

In de provincie Groningen als geheel was de daling van het aantal misdrijven de afgelopen tien jaar wel lager dan landelijk (23 procent).

In 2023 registreerde de politie 807 duizend misdrijven in heel Nederland. Vooral vermogensmisdrijven, zoals diefstal en woninginbraak, zijn afgenomen. Dit soort misdrijven daalde met een derde. Zo werden woninginbraken en zakkenrollerij veel minder geregistreerd.

